Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Polizei findet zwei Flüchtende nach Verkehrsunfall - einer wurde per Haftbefehl gesucht

Grevenbroich (ots)

In der Nacht zu Freitag (17.02.) wurden Anwohner der Theodor-Körner-Straße gegen 01:15 Uhr durch quietschende Reifen und einen aufheulenden Motor geweckt. Nachdem sie dann noch einen lauten Knall hörten und zwei Personen aus einem Auto stiegen und wegrannten informierten sie die Polizei. Die stellte vor Ort fest, dass ein Fahrzeug offensichtlich mit einem geparkten Fahrzeug zusammen gestoßen war und dieses dann in weitere geparkte Pkw geschoben hatte. Insgesamt wurden vier geparkte Pkw und das Verursacherfahrzeug beschädigt. Bei dem Verursacherfahrzeug und zwei geparkten Fahrzeugen entstand vermutlich Totalschaden. Als die Polizeibeamten das Verursacherfahrzeug genauer unter die Lupe nahmen, fanden sie einen Führerschein und einen Personalausweis eines 19-jährigen Grevenbroichers, welcher der Fahrzeugführer zu sein schien, schließlich war der Pkw auf die Mutter zugelassen. Ebenso konnten die Beamten eine Versichertenkarte eines per Haftbefehl gesuchten 21-jährigen Grevenbroichers und einen Joint auffinden. Der 21-jährige stellte sich dann während der Unfallaufnahme und der Fahndung nach den Personen fast selbst. Beamte konnten den Gesuchten in einem vorbeifahrenden Fahrzeug erkennen und schließlich festnehmen. Er hatte zuvor seine Freundin angerufen und diese gebeten ihn abzuholen, warum sie dann nochmal an der Unfallstelle vorbeifuhren, ist Gegenstand der Ermittlungen. Der vermutliche Fahrzeugführer konnte durch weitere Polizeibeamte an seiner Wohnanschrift angetroffen werden. Da bei ihm der Verdacht des Konsums von alkoholischen Getränken und Betäubungsmitteln bestand, wurde er ebenfalls zu einer Polizeiwache gebracht. Angeordnete Blutproben wurden ihm von einem Arzt entnommen. Sein Führerschein und das Fahrzeug wurde sichergestellt. Er muss sich jetzt unter anderem wegen Verkehrsunfallflucht, Fahren unter Einfluss von alkoholischen Getränken und Betäubungsmitteln sowie der Straßenverkehrsgefährdung verantworten.

Das Verkehrskommissariat in Grevenbroich hat die Ermittlungen zum Unfallhergang übernommen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell