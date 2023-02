LPI-J: Handwerklich gescheitert

Apolda (ots) - Am 04.02.2023 ereignete sich gegen 20:00 Uhr in Apolda in der Erfurter Straße ein schwerer Verkehrsunfall bei dem eine 41-jährige Apoldaerin mit ihrem Pkw ungebremst gegen einen geparkten Pkw fuhr. Es entstand insgesamt ein Sachschaden in Höhe von 25.000 EUR. Ein Atemalkoholtest ergab bei der Verursacherin einen Wert von 1,84 Promille. Der Führerschein wurde sichergestellt. Rückfragen bitte an: ...

