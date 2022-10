POL-IZ: 221024.2 Besdorf: Alkoholisierter Autofahrer verunfallt auf A23 und verletzt sich leicht

Heide (ots) - Am Sonntag gegen 4 Uhr kam es zu einem Brand in dem Gebäude eines Autohauses an der Meldorfer Straße. Das Gebäude und die darin befindlichen Fahrzeuge wurden hierbei vollständig zerstört. Personen wurden nicht verletzt. Der Sachschaden beläuft sich auf circa 1.000.000 Euro. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern derzeit noch an. Rückfragen bitte an: Polizeidirektion Itzehoe ...

