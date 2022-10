Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 221020.2 Wesselburen: Einbrecher durch Anwohnerin entdeckt

Wesselburen (ots)

Am Montag um 9:50 Uhr hörte die 33jährige Bewohnerin eines Mehrfamilienhauses im Krankenhausweg Geräusche an der Wohnungstür im Obergeschoss. Als diese nun zur Tür ging, um nachzuschauen, flüchteten unbekannte Personen aus dem Hausflur und ließen so von ihrer Tat ab. Polizeibeamte stellten deutliche Hebelmarken am Türrahmen und an der Tür fest.

