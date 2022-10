Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 221019.1 Hohenlockstedt: Zwei Absperrbaken mit Wunderkerzen entzündet

Hohenlockstedt (ots)

Am Dienstag kam es um 18:15 Uhr zu einem Löscheinsatz der Feuerwehr Hohenlockstedt. Im Lechenweg brannte eine Absperrbake, an dessen Standort Überreste eines Paketes Wunderkerzen aufgefunden wurden. Der oder die Täter hatten das gesamte Paket der Wunderkerzen an der Bake befestigt und in Brand gesetzt. Um 19:29 Uhr meldete eine Anwohnerin im Schwalbenring erneut eine brennende Absperrbake. Sie löschte die Bake umgehend, um ein Übergreifen auf die angrenzende Hecke zu vermeiden. Auch hier wurde zum Anzünden ein Paket Wunderkerzen verwendet. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt sachdienliche Hinweise unter 04826-3767570 entgegen.

