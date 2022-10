Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 221017.4 Breitenburg: Frontalzusammenstoß auf der Elmshorner Straße

Breitenburg (ots)

Am Samstag um 5:42 Uhr kam es zu einem Verkehrsunfall, als ein 26jähriger Oelixdorfer mit einem VW Transporter auf der Elmshorner Straße vom Delftor kommend Richtung Birkenweg unterwegs war. Auf Höhe der Tankstelle kam dieser aus ungeklärter Ursache nach links von der Fahrbahn an und stieß frontal mit einer 50jährigen Opelfahrerin zusammen. Bei dem Aufprall verletzte sich die Fahrerin schwer, sie musste aus dem Fahrzeug befreit werden. An beiden Fahrzeugen entstand Totalschaden. Der Unfallverursacher stand unter Schock und verletzte sich leicht. Durch den Unfall und die Abschlepparbeiten wurde die Grünfläche neben der Fahrbahn stark aufgewühlt und ein Leitpfosten beschädigt.

