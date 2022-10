Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 221017.2 Glückstadt: Autofahrer ohne Fahrerlaubnis unterwegs

Glückstadt (ots)

Am Sonntag um 14:25 Uhr kontrollierten Polizeibeamte einen 63jährigen Itzehoer, der mit seinem Auto auf der Straße Am Neuendeich Richtung Am Fleth unterwegs war. Hierbei stellten diese fest, dass noch ein Fahrverbot bis zum 9. November vorliegt. Den Führerschein gab der Fahrer eine Woche zuvor bei der Staatsanwaltschaft ab. Das Gefährt musste auf dem nächstgelegenen Parkplatz abgestellt werden und der Fahrzeugschlüssel wurde sichergestellt. Den Fahrer erwartet nun ein Verfahren wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis.

