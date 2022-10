Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 221014.3 Büsum: Mit Ferienbeginn vermehrt Farbschmierereien

Büsum (ots)

Seit dem 6. Oktober 2022 hat die Büsumer Polizei vermehrt mit Sachbeschädigungen durch Graffiti zu tun. Mehr als eine Handvoll Anzeigen erreichten die Beamten seitdem, betroffen waren unterschiedliche Örtlichkeiten im Stadtgebiet.

Seit Ferienbeginn zogen Unbekannte mehrfach durch Büsum und hinterließen an öffentlichen Gebäuden diverse Farbschmierereien. Am 12. Oktober fielen einem Zeugen in diesem Zusammenhang drei bis vier Jugendliche auf, 15 bis 17 Jahre alt, die im Bereich der Mehrzweckhalle und der Schule An der Mühle mit Sprühdosen unterwegs waren. Nach dem fluchtartigen Verschwinden der Gruppe entdeckte der Beobachter frische Tags an der dortigen Holzhütte sowie an einem Container.

Hinweise in dieser Sache nimmt die Polizei Büsum unter der Telefonnummer 04834 / 95200 entgegen.

Merle Neufeld

Original-Content von: Polizeidirektion Itzehoe, übermittelt durch news aktuell