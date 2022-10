POL-IZ: 221014.2 Epenwöhrden: Heuballen gehen in Flammen auf

Itzehoe (ots) - In der Nacht zu heute sind Unbekannte in ein in Itzehoe abgestelltes Firmenfahrzeug eingedrungen und haben aus diesem diverse Werkzeuge entwendet. Die Polizei sucht nun nach Zeugen, die Hinweise auf die Täter oder den Verbleib des Stehlguts geben können. Am Mittwochabend parkte der Anzeigende seinen Kleinlaster in der Kirchenstraße. Als er am heutigen Morgen gegen 05.15 Uhr zu dem Fahrzeug ...

