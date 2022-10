Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 221017.3 Hohenaspe: Sortiergreifer von Baustelle gestohlen

Hohensape (ots)

Am Montag um 9:15 Uhr rief der Mitarbeiter einer Gartenbaufirma die Polizei, weil ein Sortiergreifer von der Baustelle am Schulgelände entwendet wurde. Die Firma führt hier derzeit Reparaturarbeiten im Bereich der Pflasterwege durch. Das hydraulische Gerät war durch einen Rüttler und einen Minibagger fixiert worden. Unbekannte Täter gruben unterhalb des Greifers, um sich Freiraum zu verschaffen. Nach der Spurenlage zu urteilen zogen diese den Greifer aus der so entstandenen Kuhle und transportierten ihn in einer Sackkarre ab. Durch den Diebstahl entstand ein Sachschaden von etwa 7.000 Euro. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

