Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 221019.2 Nordermeldorf: Ehrliche Finderin gibt Geldbörse bei der Polizei ab und erhält ein Dankeschön

Nordermeldorf (ots)

Am Donnerstag erschien eine 35jährige Frau aus Nordermeldorf bei der Polizei in Meldorf, nachdem sie eine Geldbörse bei einem Gemüse-Verkaufsstand am Kirchweg aufgefunden hatte. Am Freitag erkundigte sich nun ein älterer Herr aus Heide, ob eine Geldbörse aufgefunden wurde, welche er telefonisch detailgetreu beschreiben konnte. Am Mittwoch holte der Besitzer nun seine Geldbörse auf der Polizeistation ab. Freudig verdoppelte dieser den Finderlohn, so dass er einen Teil seiner Freude an die hilfsbereite Frau weitergeben konnte.

