POL-IZ: 221020.1 Brunsbüttel: Fehlende Tagebücher bei Kontrolle eines Motorschiffes

Nordermeldorf (ots) - Am Donnerstag erschien eine 35jährige Frau aus Nordermeldorf bei der Polizei in Meldorf, nachdem sie eine Geldbörse bei einem Gemüse-Verkaufsstand am Kirchweg aufgefunden hatte. Am Freitag erkundigte sich nun ein älterer Herr aus Heide, ob eine Geldbörse aufgefunden wurde, welche er ...

mehr