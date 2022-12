Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Mutmaßliche Diebe entwenden Pkw von Parkplatz

Neuss (ots)

Am Mittwoch (28.12.) stellte ein Neusser, gegen 21:20 Uhr, seinen dunkelgrauen Mercedes Benz 300 SL mit dem Kennzeichen "NE-D264" verschlossen auf einen öffentlichen Parkplatz an der Jostenallee in Neuss ab. Als der 26 Jährige am Donnerstag (29.12.), gegen circa 15:40 Uhr, zurückkehrte, stellte er fest, dass sein Pkw entwendet worden war.

Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise auf den Verbleib des Fahrzeugs geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 02131 300-0 beim Kriminalkommissariat 14 zu melden.

Wie man sich bestmöglich vor Einbrechern und Dieben schützt, erfährt man auf der Internetseite der Polizei unter https://www.polizei-beratung.de

