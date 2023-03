POL-RE: Herten: Golf beschädigt und weggefahren

Recklinghausen (ots) - Dorsten An der Fürst-Leopold-Allee waren zwischen Montagabend und Donnerstagmittag Katalysatorendiebe unterwegs. Sie bauten die Anlagen aus zwei Fahrzeuge aus, die auf einem Firmengelände standen. Hinweise auf die Täter liegen bislang nicht vor. Datteln An der Walter-Sauer-Straße entwendeten Unbekannte mehrere Ballongasflaschen. Die Flaschen standen in einem umzäunten Außenbereich eines ...

