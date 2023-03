Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Recklinghausen: Auffahrunfall mit drei Verletzten

Recklinghausen (ots)

Bei einem Auffahrunfall auf der Theodor-Körner-Straße sind am frühen Donnerstagabend drei Personen verletzt worden. Sie wurden zur weiteren Behandlung in Krankenhäuser gebracht. Nach bisherigen Erkenntnissen fuhr eine 33-jährige Autofahrerin aus Recklinghausen an der Kreuzung Westfalenstraße/Theodor-Körner-Straße auf einen 56-jährigen Autofahrer aus Herten auf, der vor ihr unterwegs war und offenbar plötzlich abbremste. Bei dem Unfall wurden die 33-Jährige, ein 7-jähriger Junge, der mit ihr im Auto saß und der 56-Jährige verletzt. Außerdem entstand Sachschaden in Höhe von etwa 13.000 Euro.

