Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Herten/Marl: Mann nach Belästigung im Bus gesucht - Korrektur Uhrzeit

Recklinghausen (ots)

Am Donnerstag zeigte einer 16-Jährige eine sexuelle Belästigung bei der Polizei an. Ein ihr unbekannter Mann hatte sich gegen 20.30 Uhr in einem Bus neben sie gesetzt und sich dabei selbst befriedigt. Dabei habe er das Mädchen auch ans Bein gefasst. Zu diesem Zeitpunkt war sie im Bus SB27 in Richtung Marl-Mitte unterwegs. Der Unbekannte war ab Herten-Mitte hinzugestiegen. Sie ist daraufhin aufgestanden und nach vorne gegangen. Er belästigte im Nachgang auch noch ein anderes Mädchen im Bus. Wo der Mann letztlich ausgestiegen ist, kann derzeit noch nicht gesagt werden. Er fuhr jedoch weiter in Richtung Marl-Mitte, während die 16-Jährige den Bus verließ. Beschreibung des Tatverdächtigen: 30 - 40 Jahre alt, rote kurze fettige Haare, kurzer Bart, Arbeitskleidung Die Kripo hat die Ermittlungen übernommen. Hinweise nehmen die Ermittler unter der Tel. 0800 2361 111 entgegen. Die Polizei bittet weitere Fahrgäste, die Zeugen des Vorfalls gewesen sein könnten und auch das zweite Mädchen, sich zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell