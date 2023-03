Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Bottrop: Twingo-Fahrer/in nach Unfall gesucht

Recklinghausen (ots)

Eine 19-jährige Fahrradfahrerin aus Bottrop ist am Donnerstagnachmittag mit dem Fahrrad gestürzt, weil ihr offenbar die Vorfahrt genommen wurde. Die 19-Jährige war gegen 16 Uhr auf der Bergendahlstraße unterwegs, an der Kreuzung zur Reulstraße kam von links ein silberner Twingo angefahren. Um einen Zusammenstoß zu verhindern, machte die junge Frau eine Vollbremsung, verlor dabei aber die Kontrolle über ihr Fahrrad und stürzte. Sie wurde bei dem Unfall leicht verletzt. Außerdem entstand Sachschaden am Fahrrad und der Smartwatch. Der Autofahrer oder die Autofahrerin fuhr weiter, ohne sich zu kümmern. Nach dem Fahrer bzw. der Fahrerin wird gesucht. Eine Beschreibung der Person, die hinterm Steuer saß, liegt nicht vor. Bei dem Auto soll es sich um einen silbernen Renault Twingo gehandelt haben - vermutlich ein älteres Modell. Der Fahrer bzw. die Fahrerin - oder wer nähere Angaben dazu machen kann - wird gebeten, sich beim zuständige Verkehrskommissariat in Gladbeck zu melden (Tel. 0800/2361 111).

