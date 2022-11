Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Herrenberg: 24-Jähriger leistet Widerstand gegen Polizeibeamte

Ludwigsburg (ots)

Nachdem ein 24-Jähriger am Donnerstag sein Getränk in einem Hotel in Herrenberg am Hasenplatz nicht begleichen konnte, verständigte ein Zeuge gegen 13:20 Uhr die Polizei. Als die Beamtin und ihr Kollege des Polizeireviers Herrenberg vor Ort eintrafen, stellte sich heraus, dass sich der junge Mann bereits mehrere Stunden in der Gästetoilette des Hotels eingeschlossen hatte. Um die Personalien des 24-Jährigen festzustellen zu können, verließ dieser nach Aufforderung des Beamten und seiner Kollegin die Toilette und begab sich in den Eingangsbereich des Hotels. Dort weigerte er sich seine Personalien anzugeben, woraufhin ihm die vorläufige Festnahme erklärt worden war. Im weiteren Verlauf wiedersetzte sich der junge Mann den Anweisungen des Beamten und wollte die Örtlichkeit verlassen. Als der Beamte dem 24-Jährigen Handschließen anlegen wollte, sperrte sich dieser sofort gegen die Maßnahme, sodass die Beamtin unterstützend eingreifen musste. Gemeinsam gelang es die Handschließen anzulegen. Im Anschluss wurde er zum Polizeirevier Herrenberg gebracht. Der junge Mann muss nun mit mehreren Anzeigen rechnen.

