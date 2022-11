Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Böblingen/Grafenau: Zeugen nach Verkehrsunfall gesucht

Ludwigsburg (ots)

Das Polizeirevier Sindelfingen ermittelt derzeit wegen einer Unfallflucht, die sich am Donnerstag zwischen 07.40 Uhr und 10.40 Uhr zwischen Böblingen und Grafenau ereignet haben soll. Eine 26-Jährige Ford-Lenkerin, die vermutlich im Zuge von gesundheitlicher Beeinträchtigungen nicht in der Lage war ihr Fahrzeug sicher zu führen, dürfte auf der Strecke zwischen dem Paul-Gerhard-Weg in Böblingen und Grafenau-Döffingen in einen Unfall verwickelt gewesen sein. Eine Zeugin bemerkte die, dem Anschein nach, frischen Unfallspuren am Ford und alarmierte die Polizei. Diese konnte, trotz durchgeführten Suche, die Unfallörtlichkeit nicht lokalisieren. Am Ford der Frau entstand ein Sachschaden von etwa 2.500 Euro. Die Polizei, Tel. 07031 697-0, sucht Zeugen und gegebenenfalls Geschädigte des Unfalls.

