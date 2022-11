Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Ludwigsburg: Polizei sucht Zeugen nach Verkehrsunfall

Ludwigsburg (ots)

Auf der Sternkreuzung in Ludwigsburg im Bereich einer Baustelle ereignete sich am Donnerstagabend gegen 19:05 Uhr ein Verkehrsunfall. Ein 38 Jahre alter VW-Fahrer fuhr die Schorndorfer Straße entlang und wollte nach links in die Stuttgarter Straße abbiegen. Zur selben Zeit wollte ein 34-jähriger Audi-Lenker von der Wilhelmstraße geradeaus in die Schorndorfer Straße einfahren. Mutmaßlich überfuhr einer der beiden Fahrer eine Ampel während der Rotphase, sodass es im Kreuzungsbereich zu einer Kollision kam. Es entstand ein Gesamtsachschaden von rund 2.500 Euro. Zeugen, die Angaben zum Verkehrsunfall machen können, werden geben, sich beim Polizeirevier Ludwigsburg unter Tel. 07141 18-5353 zu melden.

