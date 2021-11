Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Schwerte - Aufmerksamer Zeuge nimmt alkoholisiertem Autofahrer den Schlüssel weg und ruft die Polizei

Schwerte (ots)

Während er sein Auto betankte, bemerkte ein aufmerksamer Zeuge am Sonntag (14.11.2021) gegen 13.35 Uhr auf einem Tankstellengelände an der Schützenstraße in Schwerte einen Fahrzeugführer, der verdächtig torkelte. Als er den mutmaßlich alkoholisierten Verkehrsteilnehmer ansprach, nuschelte dieser undeutlich. Weil der Beschuldigte kurz darauf den Motor seines Fahrzeugs starten wollte, zog der Zeuge den Autoschlüssel aus dem Zündschloss, nahm ihn an sich und rief die Polizei.

Einsatzkräfte führten mit dem 52-jährigen Schwerter vor Ort einen Atemalkoholtest durch - dieser fiel positiv aus. Der Mann wurde daraufhin zur Wache Schwerte gebracht, wo ihm ein diensthabender Arzt eine Blutprobe entnahm. Die Polizei beschlagnahmte seinen Führerschein, untersagte ihm das Führen sämtlicher Kraftfahrzeuge und leitete ein Ermittlungsverfahren gegen ihn ein.

