Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Castrop-Rauxel: Sexuelle Belästigung - Zeugen gesucht

Recklinghausen (ots)

Am frühen Mittwochabend, gegen 18:30 Uhr, war ein 12-Jähriger aus Castrop-Rauxel im Linienbus 482 in Richtung Innenstadt unterwegs. Auf Höhe der Haltestelle "Habinghorst Post" setzte sich ein unbekannter Mann neben den Jungen. Er verwickelte ihn in ein Gespräch und berührte ihn unangemessen. Der 12-Jährige verließ an der nächsten Haltestelle "Siemensstraße" den Bus und informierte seine Mutter über den Sachverhalt.

Personenbeschreibung: ca. 60-70 Jahre alt, ca. 1,80m groß, normale Statur, helle kurze Haare, Vollbart, Brille, braune Jacke, blaue Hose

Hinweise nimmt die Polizei unter der 0800 2361 111 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell