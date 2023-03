Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Marl: 15-jähriger Fahrradfahrer leicht verletzt

Recklinghausen (ots)

Bei einem Unfall an der Ecke Ovelheider Weg / Hülsstraße kam es am Donnerstag (30.03.) zu einem Verkehrsunfall, bei dem der 15-Jährige aus Marl leicht verletzt wurde. Rettungskräfte transportierten ihn vorsorglich in ein Krankenhaus. Ein 73-jähriger Autofahrer, ebenfalls aus Marl, kollidierte mit dem Jungen im Kreuzungsbereich. Er war um 7.40 Uhr auf dem Ovelheider Weg in Richtung Hotel Loemühle unterwegs. Der 15-Jährige querte hingegen den Ovelheider Weg, in Höhe des Schwimmbads, an der Ampel. Er wurde von dem Autofahrer seitlich erfasst und stürzte. An den Fahrzeugen entstand ein geringer Sachschaden.

