POL-MFR: (131) Kind bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Nürnberg (ots) - Am Samstagabend (28.01.2023) kam es in einer Wohnung im Stadtteil Steinbühl aus noch unbekannten Gründen zu einer Auseinandersetzung. Eine Person wurde mittels eines Messers schwer verletzt. Gegen 21:30 Uhr vernahm der Mitteiler laute Geräusche aus einem Zimmer einer Wohnung in der Singerstraße. Hierbei handelt es sich um Unterkünfte (Zimmer), ...

mehr