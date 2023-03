Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Herten: Fußgängerin von Auto erfasst

Recklinghausen (ots)

Als eine 27-jährige Autofahrerin aus Herten am Mittwochnachmittag (13.30 Uhr) von der Lindenstraße auf die Bahnhofstraße abbog, erfasste sie eine 62-jährige Fußgängerin, die zu dieser Zeit die Lindenstraße querte. Die Fußgängerin aus Gelsenkirchen erlitt bei dem Unfall schwere Verletzungen und wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gefahren. An dem Wagen entstand kein erkennbarer Sachschaden.

