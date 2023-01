Polizeiinspektion Sankt Wendel

POL-WND: Einbruch in Arztpraxis in Niederkirchen

St. Wendel (ots)

In der Nacht von Freitag auf Samstag hebelten Unbekannte die Eingangstür einer Physiotherapiepraxis in der Kuseler Straße in St. Wendel- Niederkirchen auf. Die Täter verschafften sich hiernach gewaltsam Zutritt zu der ebenfalls im Gebäude befindlichen Arztpraxis. Ein kleiner Tresor, welcher sich im Schrank befand, brachen sie auf. Die Täter stahlen ein Sparschwein und einen geringen stelligen Euro-Betrag aus einer Geldkassette. Im Anschluss flüchteten die Unbekannten durch die Terrassentür der Praxis. In die Physiotherapiepraxis brachen die Täter nicht ein. Zeugenhinweise an die PI St. Wendel unter Tel.: 06851/898-0

