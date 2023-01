Polizeiinspektion Sankt Wendel

POL-WND: Einbruch in Forstbetrieb in St. Wendel-Bliesen

St. Wendel (ots)

In der Nacht von Freitag auf Samstag verschafften sich unbekannte Täter gewaltsam Zutritt zu den Betriebshallen eines Forstbetriebes im Gewerbegebiet "Am Nußrech" in St. Wendel-Bliesen. Hierbei hebelten sie eine seitliche Zugangstür auf und hatten somit Zugang dem Hallentrakt. In den Räumlichkeiten durchsuchten sie sämtliche Behältnisse und Schränke. Im weiteren Verlauf transportierten sie diverse hochwertige Maschinen und Werkzeuge mit den vor Ort befindlichen Gabelstaplern zu einem Ford Transit Pritschenwagen und luden diese dort auf. Weiterhin befand sich zum Tatzeitpunkt ein gefüllter Dieseltank auf der Ladefläche. Im Anschluss entwendeten die unbekannten Täter das Fahrzeug samt Diebesgut aus der Betriebshalle. Am Samstagnachmittag wurde das entwendete Fahrzeug im Bereich Baumholder unfallbeschädigt aufgefunden. Das Diebesgut fehlt weiterhin. Der Lkw wurde zur Spurensicherung sichergestellt. Zeugenhinweise an die PI St. Wendel unter Tel.: 06851/898-0

