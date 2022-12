POL-WND: Serienaufbrüche an PKW und Garagen in Theley

St. Wendel (ots) - Im Zeitraum von Freitag, 23.12.2022, bis Donnerstag, 29.12.2022, wurde an einem in einer Tiefgarage in St. Wendel abgestellten Cabriolet das Stoffverdeck aufgeschnitten. Hinweise zur Tat oder zum Täter bitte an die Polizeiinspektion St. Wendel (06851) 89 80. Rückfragen von Medienvertretern bitte an: Polizeiinspektion Sankt Wendel WND- ESD Mommstraße 37-39 66606 St. Wendel Telefon: 06851/8980 E-Mail: ...

