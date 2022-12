POL-WND: Sachbeschädigung an Pkw in St. Wendel

St. Wendel (ots) - In der Zeit zwischen Montag 19.12. und Dienstag, 20.12.2022, wurde in 2 Praxen in der Wendalinusstraße eingebrochen. In diesem Zeitraum verschafften sich unbekannte Täter nach Schließung der oben genannten Praxen (Tierarztpraxis und Physiotherapiepraxis) auf bisher nicht genau feststehende Art und Weise Zugang zu den Praxisräumen. In den Räumen öffneten sie verschieden Schränke und Schubladen und ...

mehr