Polizeiinspektion Sankt Wendel

POL-WND: Schaufensterscheibe in Brillenfachgeschäft eingeworfen

St. Wendel (ots)

In der Neujahrsnacht gegen 02:30 Uhr haben bislang unbekannte Täter in der Brühlstraße in St. Wendel eine Schaufensterscheibe eines Brillenfachgeschäftes mit einem Kanaldeckel eingeworfen und diverse Brillen entwendet. Durch das Einwerfen wurde der Alarm ausgelöst. Der oder die Täter flüchteten nach der Tat in unbekannte Richtung. Die Kanaldeckel stammten aus dem direkten Umfeld des Geschäftes. Durch die Tat entstand ein Schaden in Höhe eines mittleren vierstelligen Betrages. Ein Ermittlungsverfahren wegen besonders schweren Falls des Diebstahls und gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr wurde eingeleitet. Zeugenhinweise an die PI St. Wendel unter Tel.: 06851/898-0

