Verkehrsdirektion Mainz

POL-VDMZ: Kontrolle des gewerblichen Güterverkehrs

A 61/Rheinhessen (ots)

Kräfte der Polizeiautobahnpolizeistation Gau-Bickelheim und der Verkehrsdirektion Mainz kontrollierten am 30.01.2023 in der Zeit zwischen 08:30 Uhr 12:30 Uhr den Schwerverkehr auf der A 61. An der Kontrolle beteiligte sich eine Kontrolleinheit des Zolls zur Bekämpfung der Schwarzarbeit, die unter anderem alle Dokumente auf Echtheit überprüfte. Es wurden insgesamt 11 Fahrzeuge kontrolliert, wobei es bei sieben KFZ zu Beanstandungen kam (63,6%). In den vier gravierendsten Fällen kam es zu Beanstandungen wegen Überhöhe, Überladung bzw. technischen Veränderungen. In diesen Fällen wurde die Weiterfahrt bis zur Behebung der Mängel untersagt. Ein Kleintransporter hatte um 510 Kilogramm überladen. In drei Fällen wurden zudem Verstöße gegen die Sozialvorschriften festgestellt. In der Summe wurden drei Verwarnungen ausgesprochen, zwei Mängelberichte gefertigt und sechs Ordnungswidrigkeitenanzeigen sowie zwei zusätzliche Kontrollberichte an das Bundesamt für Logistik und Mobilität (BALM) gefertigt. Im Einsatz waren sechs Kräfte der Polizeiautobahnstation Gau-Bickelheim, sieben der Verkehrsdirektion und vier Kräfte des Zolls.

Original-Content von: Verkehrsdirektion Mainz, übermittelt durch news aktuell