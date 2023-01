Verkehrsdirektion Mainz

POL-VDMZ: Vier Verletzte nach Auffahrunfall

A 61/Sprendlingen (ots)

Vier Leichtverletzte und Blechschaden sind die Bilanz eines Auffahrunfalls am 24.1.2023 gegen 17:40 Uhr auf der A 61 in der Gemarkung Sprendlingen. Dabei fuhr ein 60-Jähriger mit drei weiteren Insassen in seinem PKW die Autobahn Richtung Ludwigshafen, als er in Höhe des Parkplatzes Steingewann verkehrsbedingt abbremsen musste. Dies erkannte ein 34-Jähriger zu spät. Er konnte sein Auto nicht mehr rechtzeitig abbremsen und fuhr aufgrund zu geringen Sicherheitsabstands auf den Wagen des 60-Jährigen auf. Dabei wurde dieser und zwei weitere Insassen seines Autos leicht verletzt. An seinem PKW entstand ein Sachschaden, den die Polizei auf ca. 3000 Euro schätzt. Der 34-Jährige, der aufgefahren war, wurde ebenfalls leicht verletzt. Den Schaden an seinem Wagen schätzt die Polizei auf 4000 Euro. Alle Verletzten wurden durch die Rettungskräfte in umliegende Krankenhäuser verbracht. Die beiden PKW waren nicht mehr fahrbereit und zur Unfallaufnahme sowie für die Räumung der Unfallstelle musste die Hauptfahrbahn kurz vollständig gesperrt werden. Der Verkehr wurde über die Beschleunigungsspur des Parkplatzes Steingewann geleitet. Im Einsatz waren neben einer Streife der Polizeiautobahnstation Gau-Bickelheim vier Rettungswagen mit Besatzung sowie die Feuerwehr Gensingen mit 14 Kräften. Es kam zu keinen wesentlichen Verkehrsbehinderungen.

