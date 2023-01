Verkehrsdirektion Mainz

POL-VDMZ: PKW Brand A61 bei Bornheim

Bornheim (ots)

Am Samstag den 28.01.2023 gegen 14:00 Uhr kam es zu einem PKW Brand auf der A61 in Fahrtrichtung Koblenz, kurz hinter der Anschlussstelle Bornheim. Der 36-Jährige italienische Fahrzeugführer bemerkte Rauch im Fahrzeuginnenraum und konnte den PKW noch auf dem Standstreifen abstellen und das Fahrzeug zusammen mit seinem Beifahrer verlassen. In der Folge geriert der PKW in Brand und brannte vollständig aus bis er durch die Feuerwehr Alzey gelöscht wurde. Aufgrund der erheblichen Rauchentwicklung und der Löscharbeiten mussten beide Fahrtrichtungen für bis zu 30 Minuten gesperrt werden. Insbesondere in Fahrtrichtung Koblenz entstand erheblicher Rückstau. Verletzt wurde niemand.

