Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Recklinghausen: Unfallflüchtiger BMW-Fahrer gesucht

Recklinghausen (ots)

Ein 44-jähriger Marler fuhr am Mittwoch um 20.35 Uhr mit seinem Auto (Daccia Dokker) auf der L511 in Richtung Recklinghausen. Kurz vor der Auffahrt zur BAB 43 in Richtung Wuppertal zog ein links neben ihm fahrender, unbekannter Autofahrer nach rechts rüber. Beide Fahrzeuge stießen seitlich gegeneinander. An dem Wagen des 44-Jährigen entstand ein Sachschaden von etwa 3.000 Euro. Der dunkle BMW des Unbekannten müsste in Höhe der rechten hinteren Fahrzeugseite beschädigt sein. Nach dem Unfall geriet der BMW ins Schlingern und wäre beinahe mit der Leitplanke zusammengestoßen. Dies konnte der Fahrer aber verhindern und setzte seine Fahrt in Richtung BAB Münster fort. Die Polizei sucht weitere Zeugen bzw. auch den noch unbekannten Unfallflüchtigen und bittet diese sich eigenständig beim Verkehrskommissariat zu melden. (Tel. 0800 2361 111). Die konkrete Unfallörtlichkeit liegt unterhalb der Fahrbahnbrücke des Westerholter Weges. Hier befindet sich die Anschlussstelle zur BAB 43 (Fahrtrichtung Wuppertal).

