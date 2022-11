Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Herrenberg: 30-Jähriger randaliert auf Wochenmarkt

Ludwigsburg (ots)

Ein 30-Jähriger erregte am Dienstagvormittag gegen 09:40 Uhr auf dem Wochenmarkt in der Straße "Auf dem Graben" in Herrenberg starkes Aufsehen. Der Mann, der sich vermutlich in einem psychischen Ausnahmezustand befand, schrie lauthals herum, randalierte an Verkaufsständen und pöbelte Personen an. Eine 48-jährige Verkäuferin zog sich leichte Verletzungen zu, als sie versuchte ihren Marktstand zu schützen. Mehrere Passanten konnten den Mann folglich bis zum Eintreffen der Polizei fixieren. Hierbei schlug er seinen Kopf selbst mehrfach auf den Boden. Im weiteren Verlauf leistete er erheblichen körperlichen Widerstand gegen die polizeiliche Festnahme. Letztendlich wurde er in eine psychiatrische Einrichtung gebracht und muss nun mit mehreren Strafanzeigen rechnen. Einsatzkräfte wurden nicht verletzt.

