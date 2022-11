Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Oberstadion - Gestohlenes E-Bike aufgefunden

Am Montag stahl ein Unbekannter in Oberstadion das Rad einer 49-Jährigen.

In der Zeit von 11 Uhr bis 13.30 Uhr stahl ein Dieb das E-Bike aus einer Garage in der Dorfstraße. Rad und Garage waren ersten Erkenntnissen der Polizei zufolge nicht verschlossen. Gegen 15 Uhr meldete sich die 49-Jährige erneut bei der Polizei. Bei der Suche nach dem Rad fand sie dieses einige hundert Meter entfernt an einem Spielplatz.

Tipp der Polizei:

Schließen Sie ihr Fahrrad immer ab. Am besten befestigen sie den Rahmen mit einem Schloss an einem festen Fahrradständer oder einem anderen fest verankerten Gegenstand. Auch wenn Sie nur kurz abwesend sind. Den besten Diebstahl-Schutz bieten dabei stabile Ketten-, Bügel- oder Faltschlösser. Achten Sie beim Kauf auf Qualität: Wählen Sie ein zertifiziertes Schloss mit massivem Schließsystem aus hochwertigem Material. Eine weitere Möglichkeit Fahrräder gegen Diebstahl zu schützen, ist das Anbringen eines versteckten Senders am Rad. Diese Sender, so genannte GPS-Tracker, alarmieren den Besitzer per SMS auf das Mobiltelefon, wenn das abgestellte Fahrrad bewegt wird. Zudem übermitteln sie laufend den aktuellen Standort des Fahrrads. Wird ein Rad gestohlen, erfährt der Besitzer über den Sender den Standort seines Rades. Er sollte sich aber niemals allein auf die Suche nach seinem Drahtesel machen, sondern unbedingt die Polizei einschalten. Weitere Tipps erhalten sie im Internet unter www.polizeiberatung.de.

