POL-BS: Länderübergreifende Kontrollwoche #mehrverkehrssicherheit

Braunschweig (ots) - Braunschweig, 09.03.2023, 11:00 Uhr bis 12:30 Uhr Zwei Seniorinnen waren Ziel von Trickbetrügern Am Donnerstagvormittag kam es zu einem Trickdiebstahl in der Braunschweiger Nordstadt. Ein Mann in Handwerkerkleidung klingelte gegen 11:00 Uhr an der Tür einer 83-Jährigen in der Wichernstraße. Unter dem Vorwand, die Wasserleitungen kontrollieren zu müssen, bat er die Seniorin, ins Badezimmer zu ...

mehr