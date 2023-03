Polizei Braunschweig

POL-BS: Einbruch in Geschäfte

Braunschweig (ots)

Braunschweig, Stadtgebiet, 07.03.2023, 18.00 Uhr - 08.03.2023, 08.00 Uhr

Einbruchdiebstahl in zwei Geschäfte - Bargeld gestohlen

Von Dienstag auf Mittwoch ist es in den Nachtstunden zu zwei Einbruchdiebstählen im Stadtgebiet gekommen.

Am frühen Mittwochmorgen stellten Mitarbeiter eines Cafe´s am Theaterwall fest, dass zur Nachtzeit in die Räumlichkeiten der Lokalität eingebrochen wurde. Unbekannte Täter verschafften sich durch Gewalteinwirkung auf eine Nebentür Zugang zu den Geschäftsräumen und durchwühlten diese. Im Verkaufsraum wurden aufgebrochene Geldkassetten aufgefunden. Es fehlte Bargeld in vierstelliger Höhe.

Ebenfalls in den Morgenstunden des 08. März stellte eine Angestellte eines Druckerei-Geschäftes am Hagenring fest, dass eingebrochen wurde. Auch hier wurde durch unbekannte Täter eine Nebeneingangstür durch Gewalteinwirkung geöffnet. Anschließend durchwühlte man die Räumlichkeiten der Geschäftsräume. Es wurde das Fehlen von Bargeld in dreistelliger Höhe festgestellt.

In beiden Fällen wurden die Tatorte durch den Kriminaldauerdienst aufgenommen. Spuren wurden gesichert und Strafanzeigen gefertigt.

Original-Content von: Polizei Braunschweig, übermittelt durch news aktuell