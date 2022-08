Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Velen-Ramsdorf - Zeugenaufruf nach Einbruch in Wohnhaus

Velen-Ramsdorf (ots)

Tatzeit: 17.08.2022, 22:30 Uhr bis Donnerstag, 18.08.2022, 06:00 Uhr; Tatort: Velen-Ramsdorf, Mühlenweg Einbrecher sind in der Nacht zum Donnerstag in ein Wohnhaus in Velen-Ramsdorf eingedrungen. Die Täter erbeuteten einen Kaffeevollautomaten der Marke Miele sowie Bargeld aus einer Geldbörse. Der Tatort liegt am Mühlenweg. Hinweise erbittet das Kriminalkommissariat in Borken unter Tel. (02861) 9000. (to)

