Polizei Braunschweig

POL-BS: UPDATE: Neuer Tatort!!! Gefährliche Körperverletzung durch Messerangriff - Zeugen gesucht

Braunschweig (ots)

Ermittlungen haben ergeben, dass sich der Tatort zu dem Messerstich nicht in der Straßenbahn sondern auf dem Anna-Amalia-Platz hinter dem Schloss befindet.

Braunschweig, Humboldtstraße, 04.03.2023, 20:00 Uhr

Streit unter Schülern endet in Auseinandersetzung und einem Messerangriff

Am Samstagabend wurde ein Schüler durch einen Messerangriff verletzt. Vorrausgegangen sind eine Reihe von Streitigkeiten innerhalb einer Schule in Braunschweig. Am Wochenende trafen die zerstrittenen Gruppen außerhalb der Schule wieder aufeinander, so dass es zu einer Auseinandersetzung auf dem Herzogin-Anna-Amalia-Platz kam, an der ca. 20-30 Jugendliche beteiligt gewesen sein sollen. Anschließend flüchteten die Streitparteien in verschiedene Richtungen. Im weiteren Verlauf wurde dann ein 15-jähriger Schüler in einer Straßenbahn durch einen bislang unbekannten Jugendlichen durch einen Messerstich verletzt. Der Täter flüchtete daraufhin. Umfangreiche Fahndungsmaßnahmen verliefen zunächst erfolglos. Das Opfer wurde durch Rettungskräfte in die Notaufnahme des städtischen Klinikums verbracht. Lebensbedrohliche Verletzungen erlitt der 15-Jährige nicht.

Die Kriminalpolizei nahm die Ermittlungen auf, leitete ein Strafverfahren ein und sucht nach Zeugen, die das Geschehen beobachtet haben. Hinweise bitte an den Kriminaldauerdienst unter 0531-4762516.

