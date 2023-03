POL-BS: Die Polizei lädt ein

Braunschweig (ots) - Braunschweig; Dibbesdorfer Straße; 06.03.2023, 17.00 Uhr bis 07.03.2023, 06.00 Uhr Unbekannte brechen fünf Fahrzeuge auf In der Nacht von Montag auf Dienstag haben Unbekannte in der Dibbesdorfer Straße in Querum insgesamt fünf Fahrzeuge aufgebrochen. Die betroffenen Fahrzeuge standen am Straßenrand der Dibbesdorfer Straße zwischen der Osnabrückstraße und Moorkamp geparkt. Durch bislang ...

mehr