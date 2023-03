Polizei Braunschweig

POL-BS: Schwerer Unfall mit Straßenbahn

Braunschweig (ots)

Braunschweig, Luisenstraße - 07.03.2023, 13.52 Uhr

11-jähriger Junge bei Zusammenstoß mit Straßenbahn schwerstverletzt

Am Dienstag ist es in den frühen Nachmittagsstunden in der Luisenstraße zu einem Unfall zwischen einem 11-jährigen Jungen und einer Straßenbahn gekommen. Dabei wurde der Junge beim Queren der Gleise durch eine Straßenbahn der Linie 3 erfasst, die gerade in den Bereich der Haltestelle einfuhr. Infolge des Anstoßes wurde der Junge unter die Straßenbahn gezogen und schwerstverletzt. Sofort alarmierten Rettungskräften der Berufsfeuerwehr Braunschweig gelang es, den Jungen unter der Bahn zu befreien. Anschließend wurde er in die Notaufnahme des städtischen Klinikums verbracht. Das Unfallgeschehen wurde u.a. durch eine Vielzahl von Schulkindern und Jugendlichen beobachtet, die sich im Haltestellenbereich befanden. Der Restaurantbesitzer einer nahegelegenen Gastwirtschaft bot sofort seine Unterstützung an, so dass in den Räumlichkeiten des Restaurants eine Betreuung der Kinder durch Teams der Notfallseelsorge stattfinden konnte. Aufgrund der Rettungsmaßnahmen wurde die Luisenstraße in beide Richtungen gesperrt, so dass es infolge zu Verkehrsbeeinträchtigungen im umliegenden Bereich kam. Ein Rettungshubschrauber befand sich ebenfalls im Einsatz. Der Verkehrsunfall wurde durch den Verkehrsunfalldienst der Polizei Braunschweig aufgenommen. Die Ermittlungen dauern an.

Original-Content von: Polizei Braunschweig, übermittelt durch news aktuell