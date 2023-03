Polizei Braunschweig

POL-BS: Raub auf offener Straße - Zeugen gesucht

Braunschweig (ots)

Braunschweig, Friedrich-Wilhelm-Straße, 06.03.2023, 02:45 Uhr

Unbekannte rauben Braunschweiger aus

In der Nacht von Sonntag auf Montag kam es in der Braunschweiger Innenstadt zu einer Raubstraftat. Ein 52-jähriger Braunschweiger befand sich nach dem Fußballspiel auf dem Heimweg, als er auf der Friedrich-Wilhelm-Straße an der Ecke zur Bruchstraße von drei bislang unbekannten Männern angegriffen wurde. Er trug dabei eine Verletzung an seiner Lippe davon. Ihm wurden neben seiner Geldbörse auch Bargeld und ein Mobiltelefon entwendet. Nach der Tat machte er einen Taxifahrer auf sich aufmerksam, welcher dann die Polizei verständigte.

Die Kriminalpolizei nahm die Ermittlungen auf und leitete ein Strafverfahren ein. Die Polizei sucht nun nach Zeugen, die Angaben zu dem Raub machen können. Hinweise bitte an den Kriminaldauerdienst unter 0531-476 2516.

Original-Content von: Polizei Braunschweig, übermittelt durch news aktuell