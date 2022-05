Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Schwerverletzter Motorradfahrer

Erpolzheim (ots)

Am Samstag, den 14.05.2022 gegen 14:00 Uhr kam es zu einem Verkehrsunfall mit Personenschaden. Der 25-jährige Motorradfahrer aus dem Landkreis Bad Dürkheim befuhr die L526 von Erpolzheim kommend in Fahrtrichtung Birkenheide. In einer Linkskurve verlor der Fahrer des Motorrades die Kontrolle über sein Fahrzeug und kam nach rechts von der Fahrbahn ab. Er kam im angrenzenden Feld, nach circa 80 Metern zum Liegen. Hierbei verletzte sich der Motorradfahrer im Bereich des Kopfes und der Beine schwer. Er wurde mittels Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus nach Ludwigshafen verbracht und dort medizinisch versorgt. An dem Motorrad entstand wirtschaftlicher Totalschaden. Die Schadenshöhe wird auf circa 10000 geschätzt.

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell