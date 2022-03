Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Einbruch in Firmengebäude

Mutterstadt (ots)

In dem Zeitraum vom 22.03.2022 (18:00 Uhr) bis 23.03.2022 (08:00 Uhr) sind bislang unbekannte Täter in ein Firmengebäude Am Floßbach eingebrochen. Im Inneren wurden mehrere Räume durchwühlt und Werkzeug entwendet. Der Sachschaden beträgt etwa 1.500 Euro. Zeugen, die Angaben machen können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Schifferstadt unter 06235 495-0 oder pischifferstadt@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

