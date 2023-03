Polizei Braunschweig

POL-BS: Autoaufbrüche - Zeugen gesucht

Braunschweig (ots)

Braunschweig; Dibbesdorfer Straße; 06.03.2023, 17.00 Uhr bis 07.03.2023, 06.00 Uhr

Unbekannte brechen fünf Fahrzeuge auf

In der Nacht von Montag auf Dienstag haben Unbekannte in der Dibbesdorfer Straße in Querum insgesamt fünf Fahrzeuge aufgebrochen. Die betroffenen Fahrzeuge standen am Straßenrand der Dibbesdorfer Straße zwischen der Osnabrückstraße und Moorkamp geparkt. Durch bislang Unbekannte wurden jeweils die Fensterscheiben der Beifahrerseite eingeschlagen, wodurch man ins Innere der Fahrzeuge gelang. Anschließend wurden die Fahrzeuge durchwühlt. Durch den Kriminaldauerdienst der Polizei wurden die Tatorte aufgenommen, Spuren gesichert und Strafanzeigen gefertigt.

Die Polizei bittet Personen, die sachdienliche Hinweise zum Tatgeschehen geben können um Mithilfe.

Hinweise an den Kriminaldauerdienst unter 0531 - 4762516.

