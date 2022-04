Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Höchenschwand: Lkw-Anhänger kippt auf der B500 um

Freiburg (ots)

Ein 56 Jahre alter Lkw-Fahrer befuhr am Mittwoch, 20.04.2022 gegen 08.30 Uhr die B500 von Höchenschwand kommend talwärts in Richtung Waldshut-Tiengen. In Höhe der Abfahrt Heppenschwand kam er auf dem abschüssigen Streckenabschnitt mit dem rechten Rädern von der Fahrbahn ab und prallte gegen ein Verkehrszeichen. Nach rund 50 Meter gelang es dem 56-jährigen, das Zugfahrzeug wieder auf die Fahrbahn zu lenken. Der mitgeführte Anhänger kippte dabei aber nach rechts um. Am Lkw wurde die Hinterachse abgerissen, es entstand Sachschaden von über 23000 Euro. Der 56-Jährige überstand den Unfall unverletzt. Die Straßenmeisterei Bonndorf richtete eine Baustellenampel und eine einspurige Verkehrsführung ein. Die Bergung des Lkw dauert bis 12.50 Uhr. Der Lkw musste abgeschleppt werden.

md/tb

