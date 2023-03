Polizei Braunschweig

POL-BS: Autos beschädigt - Zeugen gesucht

Braunschweig (ots)

Braunschweig, Weststadt, 27.02.2023 17.00 Uhr bis 02.03.2023 14.00 Uhr

Unbekannte beschädigen geparkte Fahrzeuge

Im Zeitraum vom Montagabend des 27. Februar bis zum Nachmittag des 02. März wurden in der Weststadt im Bereich Donaustraße, Naabstraße und Lechstraße fünf am Fahrbahnrand geparkte Fahrzeuge beschädigt. Die Taten erfolgten stets in der Nachtzeit. Dabei wurden jeweils die Außenspiegel der jeweiligen Fahrzeuge zerstört oder abgerissen. Es entstand Sachschaden in teils dreistelliger Höhe.

Die Polizei hat die Tatorte aufgenommen, Strafanzeigen gefertigt und bittet nun Personen um Mithilfe, die Beobachtungen gemacht haben oder sachdienliche Hinweise geben können.

Hinweise bitte an das Polizeikommissariat Süd unter 0531 - 4763515

