Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Stadtlohn - Drei Verletzte bei Auffahrunfall

Stadtlohn (ots)

Unfallort: Stadtlohn, Landesstraße 572; Unfallzeit: 14.12.2022, 17.15 Uhr;

Drei Leichtverletzte und ein Sachschaden in Höhe von circa 20.000 Euro - so lautet die Bilanz eines Verkehrsunfalls, zu dem es am Mittwoch in Stadtlohn gekommen ist. Ein 24-Jähriger war gegen 17.15 Uhr auf der Landesstraße 572 aus Richtung Stadtlohn kommend in Richtung Südlohn unterwegs. In Höhe "Kalkloch" in der Bauerschaft Hundewick bemerkte der Stadtlohner zu spät, dass vor ihm zwei Fahrzeuge verkehrsbedingt gehalten hatten. Er fuhr mit seinem Wagen auf das Auto eines 32-jährigen Südlohners. Die Wucht des Aufpralls schob dessen Wagen auf den Pkw einer 23-Jährigen aus Borken. Alle Beteiligten erlitten leichte Verletzungen und kamen in Krankenhäuser. (to)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell