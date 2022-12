Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Ahaus-Ottenstein - Bei Bremsmanöver gestürzt

Ahaus-Ottenstein (ots)

Unfallort: Ahaus-Ottenstein; Wiegbold; Unfallzeit: 14.12.2022, 12.30 Uhr;

Leichte Verletzungen hat ein Pedelecfahrer am Mittwoch in Ahaus-Ottenstein bei einem Verkehrsunfall erlitten. Ein 27-Jähriger hatte gegen 12.30 Uhr mit seinem Auto die Straße Wiegbold in Richtung Alstätte befahren. Als der Grevener an einem geparkten Wagen vorbeiziehen wollte, scherte er nach links aus. Dabei übersah er einen entgegenkommenden Pedelecfahrer. Um eine Kollision zu vermeiden, bremste der 16-Jährige stark ab. Der Ahauser stürzte dabei auf die Fahrbahn und sein Pedelec fiel gegen einen geparkten Wagen. Der Verletzte wollte sich selbstständig in ärztliche Behandlung begeben. (to)

